“Tua nonna è una p****na”: una frase terribile, insensata, a maggior ragione se rivolta verso un ragazzo che nei mesi scorsi è stato costretto a dire addio a sua nonna a causa del COVID. È quanto accaduto a Jusuf Nurkic a margine della partita persa dai suoi Blazers - che lui segue in panchina e in borghese, infortunato e fermato da una fascite plantare molto fastidiosa: parole che non sono scivolate addosso al centro bosniaco, ma che hanno scosso in lui rabbia e fastidio difficili da reprime: Nurkic per questo si è scagliato contro il tifoso - davanti alle attente videocamere degli smartphone dei presenti - andando faccia a faccia con lui e scippandogli il telefono di mano per poi lanciarlo via. Un gesto che gli è costato 40.000 dollari di multa, ma che continua a raccontare di quanto sia difficile giocare circondati da un clima del genere, con i tifosi a un centimetro dalle tue orecchie che possono letteralmente urlare di tutto. Anche frasi oscene che dovrebbero essere bandite nelle arene in cui si gioca per dare spettacolo e divertirsi.