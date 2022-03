Svolta radicale per Mason Plumlee. Il lungo degli Hornets stava giocando la sua peggior stagione in carriera per quanto riguarda la percentuale ai liberi, con un terribile 36% (a fronte del 55.7% totale in carriera). Da lì la necessità di provare qualasiasi cosa per cercare di migliorare la situazione. La soluzione individuata insieme allo staff tecnico è stata sicuramente estrema: cambio della mano di tiro dalla destra usata per anni, alla sinistra. E i primi risultati sembrano dargli ragione. Da quando ha cambiato infatti Plumlee ha realizzato 8 liberi su 13 tentativi (62%), raddoppiando la sua efficacia a gioco fermo. Servirà un numero di tiri più alto per 'validare la tesi', ma intanto coach Borrego può sorridere, con gli Hornets che hanno centrato cinque vittorie in fila proprio in comnomitanza con la novità (prima di perdere con i Knicks).