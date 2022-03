New Orleans-San Antonio alle 22 su Sky Sport NBA

Testa a testa cruciale nella corsa al play-in a Ovest: gli Spurs fanno visita ai Pelicans e con un successo potrebbero nuovamente avvicinare New Orleans (oltre ai Lakers) sperando di giocare fino al termine della regular season per un posto in post-season. Un super appuntamento da non perdere questa sera alle 22 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Dejounte Murray - All-Star divertente e poliedrico in questa stagione - fa visita con i suoi San Antonio Spurs ai New Orleans Pelicans, in quella che è a tutti gli effetti l’ultima chiamata utile per i texani per provare a rimettersi in carreggiata nella corsa al play-in. Quale e quanta sia la voglia degli Spurs di provare ad acciuffare un posto in post-season è tutto da capire, ma grazie ai buoni risultati raccolti negli ultimi 10 giorni, San Antonio si è riportata a due partite di distanza in classifica da New Orleans (e dai Lakes, appaiate al nono e decimo posto). Vincere vorrebbe dunque dire regalarsi un testa a testa finale avvincente a tre per due posti: l’appuntamento è per questa sera alle 22 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

vedi anche

Tutte le partite NBA su Sky: la programmazione

New Orleans, che nei giorni scorsi ha ufficialmente comunicato che non avrà a disposizione Zion Williamson per il resto della stagione e che lo rivedremo sul parquet direttamente l’anno prossimo, arriva a questa sfida forte della larga vittoria conquistata soltanto una settimana fa (124-91) nell’ultima sfida in cui le due squadre si sono affrontate (il bilancio in stagione dice 2-1 Spurs in realtà) raccolta grazie ai 20 punti di CJ McCollum - sempre più centrale e protagonista da quando è arrivato in Louisiana. Il punto interrogativo più importante invece è quello che riguardo lo stato di forma di Brandon Ingram - cruciale negli equilibri della stagione dei Pelicans e in dubbio per un match in cui l’ex Lakers dovrà in ogni modo stringere i denti ed esserci. Il rischio infatti è quello di rimettere in corsa un avversario indolente e difficile poi da scrollarsi di dosso in questo rush finale che ci accompagnerà fino al prossimo 10 aprile.