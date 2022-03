Dopo l’addio ai Detroit Pistons, che per anni avevano scelto di puntare su di lui - un centro vecchio stile che tuttavia non è riuscito a essere dominante in una pallacanestro che nelle ultime stagioni richiede sempre più caratteristiche diverse dalle sue e che ne mette in mostra i limiti - Andre Drummond non ha trovato pace. Prima i Cavaliers, poi il passaggio ai Lakers - dove sperava di trovare continuità e invece non ha ottenuto neanche il rinnovo. In estate il passaggio ai Sixers a fare da riserva all’odiato Joel Embiid e infine l’ennesimo trasferimento nel giro di due anni ai Brooklyn Nets. Un centro che può fare comodo a Steve Nash in questa fase finale di stagione, ma che non ha intenzione di restare a lungo a New York (anche perché di spazio salariale per offrire un contratto decente per lui ce n’è davvero poco): “Se devo essere onesto, resterò a Brooklyn soltanto fino al termine della stagione”, ha dichiarato il diretto interessato. E poi? All’orizzonte non sembrano esserci grandi offerte, ma questo è un problema che Drummond e i Nets affronteranno tra qualche settimana: meglio concentrarsi prima sul play-in e sull’imminente finale di stagione.