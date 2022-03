Infortunio alla caviglia per Evan Mobley

Preoccupazione in casa Cleveland per l'infortunio a Evan Mobley. Il lungo, tra i migliori rookie della stagione, ha subito una distorsione alla caviglia sinistra nel corsoi del secondo quarto della sfida poi vinta contro Orlando 107-101. Mobley ha messo male il piede poggiandolo su quello del rookie avversario Franz Wagner, con l'articolazione che ha compiuto una brutta rotazione. Il giocatore, dopo essere stato per un po' a terra, è uscito comunque sulle sue gambe, rientrando negli spogliatoi per non fare più ritorno in campo. I raggi effettuati poco dopo hanno escluso fratture e danni strutturali, ma altri esami sono previsti nelle prossime ore. Evan Mobley, terza scelta assoluta all'ultimo draft, stava viaggiando a 15 punti e 8.3 rimbalzi di media a partita, risultando decisivo per l'attuale settimo posto dei Cavs a Est, valido per il play-in (ma con Raptors e Bulls avanti solo di una partita).