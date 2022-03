La prima e unica volta che i Los Angeles Lakers avevano concesso più degli 82 punti in un tempo subiti questa notte contro i Dallas Mavericks è stata nel 1959 , quando ne subirono 83 dai Boston Celtics. Il fatto che siano passati 63 anni da quel giorno rende l’idea delle proporzioni della disfatta dei gialloviola in Texas, totalmente inermi davanti a un Luka Doncic da 34 punti, 12 rimbalzi e 12 assist in meno di 30 minuti. La distorsione alla caviglia subita da LeBron James a New Orleans potrebbe rivelarsi il turning point della (già non esaltante) stagione dei Lakers: combinando il pessimo secondo tempo contro i Pelicans con l’altrettanto terribile di Dallas si ha un -54 di plus-minus che è il peggiore nella storia dei Lakers da quando è stato introdotto il cronometro dei 24 secondi per tirare. Peggio di così, insomma, non si può andare. Ma ad aggiungere ulteriore dramma alla situazione c’è anche la classifica: con questa sconfitta infatti i Lakers vengono raggiunti dai San Antonio Spurs al decimo posto a Ovest con un record di 31-44, ma gli scontri diretti premiano i texani facendo così scivolare i Lakers fuori dal torneo play-in se la stagione finisse ora . E il calendario non viene in loro soccorso: delle sette partite che rimangono, cinque sono contro squadre nei primi sei posti a Ovest e uno è uno scontro diretto contro i Pelicans da giocare in casa, anche se per quella partita potrebbero esserci buone notizie dall’infermeria.

Quando tornano LeBron James e Anthony Davis? Gli aggiornamenti

LeBron: "La caviglia fa male". Lakers nei guai

Già prima della partita contro i Mavericks infatti LeBron James e Anthony Davis erano in lista infortunati come “in dubbio”, anche se nessuno dei due è poi sceso in campo. Per AD, in particolare, si tratta di un miglioramento rispetto all’ultimo mese e mezzo in cui è rimasto fuori dai giochi dopo l’infortunio del 16 febbraio contro Utah: secondo quanto scritto da ESPN, AD ha messo nel mirino la partita della notte tra venerdì e sabato contro New Orleans per il suo ritorno in campo, cercando di rimettere in piedi la stagione gialloviola. James invece proverà a esserci per la prossima partita, quella sul campo degli Utah Jazz che metterà fine alla mini-trasferta da tre gare in fila dei gialloviola, anche se la sua presenza non è da dare per certa. Solamente il loro ritorno sul parquet può permettere ai Lakers di sperare di agganciare l’ultimo posto per il torneo play-in, altrimenti la loro stagione si concluderà mestamente a metà aprile.