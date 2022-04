Ben Simmons torna o no? Ci sono voci discordanti

L'All-Star dei Brooklyn Nets non ha ancora fatto il suo debutto con la nuova maglia e ci sono dubbi che possa recuperare in tempo per l'inizio dei playoff. Secondo due giornalisti diversi di The Athletic la situazione è contrastante: secondo uno non è vicino al rientro in campo e rischia di saltare l’intero anno, secondo l'altro sta per cominciare ad allenarsi in maniera più intensa sperando di esserci per i playoff

Più passa il tempo e più la situazione attorno a Ben Simmons si fa nebulosa. Dopo giorni di silenzio assoluto attorno alle sue condizioni, c’è un doppio aggiornamento che arriva da The Athletic — ma che non aiuta a fare luce sulle sue possibilità di tornare in campo, anzi. Secondo Joe Vardon, infatti, l’australiano non è vicino a giocare per i Brooklyn Nets, è improbabile che sia pronto per l’inizio dei playoff e c’è la possibilità che salti l’intera post-season, mettendo fine alla sua stagione prima ancora che cominci. Dopo l’iniezione epidurale di qualche settimana fa per risolvere i continui problemi alla schiena, Simmons non si è ancora allenato insieme ai suoi compagni e più passa il tempo e più sembra improbabile vederlo con la nuova maglia. Secondo Shams Charania, invece, Simmons ha ricominciato ad allenarsi in campo seppur in maniera leggera e la speranza che possa aumentare i carichi in tempo per i playoff è ancora viva all’interno dei Nets, che stanno collaborando attivamente con il giocatore per poterlo avere nell’eventuale post-season se dovessero riuscire a uscire vincitori dal torneo play-in (attualmente sono ottavi a Est, ma a pari record con Charlotte e Atlanta che inseguono).