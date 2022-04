Philadelphia-Charlotte alle 18.30 su Sky Sport NBA

Philadelphia, reduce da tre sconfitte in fila di cui l’ultima dolorosa e inattesa a Detroit, ospita Charlotte e va a caccia di una vittoria che permetterebbe ai Sixers di rimettersi in corsa per inseguire le prime tre franchigie a Est, lasciando alle spalle scorie e incomprensioni venute fuori all’interno dello spogliatoio dopo l’ultimo passo falso. A far discutere in modo particolare sono state le parole di Doc Rivers che ha puntato il dito contro James Harden (più che contro una panchina spuntata), pretendendo dal Barba un impatto diverso nei finali di gara. Chi invece sa di aver fatto il massimo è Joel Embiid, reduce dai 35 punti e 17 rimbalzi contro i Pistons e lanciatissimo nella corsa al premio di MVP e in quella di miglior realizzatore della regular season. Per lui, così come per tutto l’ambiente Sixers però, l’unica priorità oggi è quella di andare a prendersi i playoff.