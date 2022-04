Il talento dei Brooklyn Nets è tornato a parlare della sua esclusione dalla lista dei migliori 75 giocatori all-time, spiegando come per lui non sia un problema (nonostante le teorie cospirazioniste che circondano l'accaduto): "Vuol dire che devo aspettare altri 10 anni, o forse 20. Spero dopo aver vinto qualche altro titolo NBA"

A 30 anni ormai compiuti, Kyrie Irving resta uno dei migliori giocatori di pallacanestro al mondo: realizzatore eccezionale e passatore come pochissimi altri, oltre che dotato di una qualità nel palleggio impareggiabile praticamente per chiunque. Il giocatore dei Nets però non è stato inserito nella lista dei migliori 75 all-time stilata a inizio stagione: un’esclusione su cui è tornato lo stesso Irving a margine della vittoria nel derby contro i Knicks. “Penso che lascerò questo genere di discussione ai complottisti: credevo di essere stato inserito nella lista, ma poi ho scoperto di non farne parte. Vuol dire che devo aspettare altri 10 anni, o forse 20. Spero dopo aver vinto qualche altro titolo NBA”. Quello a cui fa riferimento Irving sono delle teorie secondo le quali il suo nome era stato inserito tra i 75, ma a seguito delle polemiche e problematiche dovute alla sua decisione di non vaccinarsi lo scenario è cambiato (rendendo non opportuna la sua presenza tra i migliori giocatori di sempre). In realtà non ci sono prove a riguardo, mentre resta l’intenzione di Irving di andare a prendersi un riconoscimento che - qualora dovesse vincere altri titoli NBA da protagonista - difficilmente non gli verrà riconosciuto.