Per Luka Doncic sarebbe potuta essere una serata perfetta: la vittoria "esagerata" dei suoi Mavs (+50, 128-78), 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist sul suo tabellino personale e la speranza di poter ancora agguantare i Golden State Warriors al terzo posto a Ovest. E invece, nell'ultima azione del primo quarto, il campione sloveno di Dallas cerca l'ultimo tiro da centrocampo sulla sirena, viene evidentemente colpito dal suo difensore (Elijah Hughes) ma non ottiene nessun fischio a favore. Ce n'è abbastanza per inscenare una protesta (reiterata) che gli costa il fallo tecnico. Non uno come tanti, però, bensì il 16° stagionale, ovvero quello che - se confermato dalla NBA - non gli permetterà di essere in campo nell'ultima gara di stagione regolare, quella con in palio (almeno potenzialmente) la testa di serie n°3 nel tabellone dei playoff della Western Conference. Un non-fischio che, in primis, ha lasciato stupito (e tutt'altro che felice) proprio Doncic: "Mi è stato dato un tecnico per aver chiesto come fosse possibile che quel contatto non fosse fallo. Tutto qui, non ho detto altro. Se chiedete a me, sono certo al 100% che verrà rescisso, perché non mi meritavo il tecnico. Non c'era neppure stato un avvertimento precedente, niente: e stavo solo chiedendo come potesse non essere fallo...", l'autodifesa dello sloveno.