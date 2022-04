Sconfitti anche contro Charlotte, con 79 punti subiti nel primo tempo, al 4° ko interno consecutivo, i Chicago Bulls hanno dovuto incassare i fischi dei tifosi dello United Center, increduli per il crollo della squadra dopo la pausa per l'All-Star Game. E le parole di Zach LaVine fanno sunoare il campanello d'allarme in vista dei playoff

Che disastro i Chicago Bulls. Arrivati alla pausa per l'All-Star Game in testa (a pari merito) nella Eastern Conference, da fine febbraio in poi sono precipitati in picchiata: peggio di loro (7 vittorie e 15 sconfitte) hanno fatto solo OKC, Indiana, Houston, Lakers e Portland, tutte squadre destinate alla lottery, escluse dai playoff. Playoff che invece i Bulls disputeranno, nonostante l'ennesima sconfitta occorsa nella notte contro gli Charlotte Hornets, la quarta in fila, tutte davanti al pubblico di casa. Che al termine del primo tempo, mentre gli uomini di coach Donovan tornavano negli spogliatoi dopo aver incassato 79 punt in due quarti (massimo stagionale nella NBA) si sono fatti sentire, subissando di fischi i propri beniamini. "Hanno fatto bene, ce li meritiamo: siamo imbarazzanti", il commento sconsolato di uno dei leader dei Bulls, Zach LaVine (peraltro il migliore dei suoi con 23 punti e 9/15 al tiro). "Siamo una squadra davvero buona, ma non stiamo facendo niente per dimostrarlo. Lo sappiamo noi e lo sanno anche i tifosi, i cui fischi sono comprensibili. Sappiamo che sono dalla nostra parte, ma dobbiamo giocare meglio per meritarci il loro supporto".