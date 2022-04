Difensore dell'anno, le parole di Payton e Adebayo

La corsa per il premio di difensore dell'anno è apertissima, in cima alla lista dei favoriti ci sono il vincitore dello scorso anno Rudy Gobert, la guardia dei Celtics Marcus Smart, Mikal Bridges dei Suns e il centro di Miami Bum Adebayo. A sostenere la candidatura di Smart sono arrivate la parole di uno dei più grandi difensori della storia NBA, 'The Glove' (il guanto) Gary Payton, che il premio lo ha vinto nel 1996. "Gioca duro, gioca con grinta - ha dichiarato l'ex Seattle - e credo che sì, dovrebbe vincerlo lui. E' stato capace di cambiare le cose in molte partite. Smart fa quello che facevo io - ha spiegato Payton - mette pressione sul portatore di palla e lo costringe a proteggersi col palleggio perdendo tempo e facendo entrare la squadra avversaria tardi in attacco tardi. Lo ha fatto per tutto l'anno, togliendo alla point guard avversaria la possibilità di gestire l'attacco e costringendo qualcun altro, che non è lì per quello, a farlo. Se cambi il tuo attacco per un solo giocatore vuol dire che quel giocatore ha fatto quello che doveva fare, merita lui il premio".