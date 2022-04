Embiid il 1° centro da 30 punti di media dal 1982

HIGHLIGHTS NBA

Torna Morant e Memphis ok, vince Golden State

Memphis travolge New Orleans (55 punti nel solo terzo quarto) nella serata in cui torna in campo Ja Morant al rientro dall'infortunio: un ko che non fa male ai Pelicans, certi di giocare in casa la prima sfida play-in contro San Antonio dopo il ko degli Spurs in casa con Golden State. I Clippers superano i Kings, nella gara del tardo pomeriggio di sabato super Embiid - 41 punti e 20 rimbalzi - annichilisce i Pacers SCOPRI LA CORSA AI PLAYOFF/PLAY-IN AGGIORNATA IN FONDO ALLA GALLERY

PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 133-120 | Massimo risultato col minimo sforzo. Philadelphia parte forte e supera anche le 20 lunghezze di vantaggio nel primo tempo, poi giochicchia e permette ai Pacers di rientrare fino al -5, ma infine riallaccia le scarpe e porta a casa la vittoria per rimanere in corsa per il secondo o il terzo posto a Est. Molto dipenderà dai risultati di Milwaukee e Boston che la precedono in classifica, apparecchiando un grande ultimo giorno di regular season

Joel Embiid è semplicemente ingestibile per la difesa dei Pacers. Dopo i 45 punti di pochi giorni fa, la stella dei Sixers ne segna altri 41 con 20 rimbalzi (massimo stagionale), aggiungendo un altro mattoncino alla sua candidatura per l’MVP. Il camerunense guida un quintetto tutto in doppia cifra con James Harden in doppia doppia (22 e 14 assist), insieme ai 18 a testa di Tobias Harris e Tyrese Maxey e i 15 di Danny Green. Ai Pacers non bastano sette giocatori in doppia cifra guidati dai 20 di Oshae Brissett per evitare il nono ko consecutivo