Va bene che la stagione dei Lakers non aveva più nulla da chiedere, dopo il mancato raggiungimento del play-in. Ma dei giocatori NBA che mandano messaggi al cellulare davanti al proprio allenatore durante una partita appare comunque una mancanza di serietà e di rispetto. E' quello che è successo durante l'intervallo del match dei gialloviola a Denver, l'ultimo in stagione, vinto poi all'overtime 146-141. A raccontare l'accaduto è il sito Heavy Sports, che spiega come una persona che lavora per un'altra squadra NBA abbia mandato un messaggio a un giocatore per mettersi d'accordo per vedersi dopo la partita, pensando di ottenere una risposta alla fine. Con sua grande sorpresa poco dopo è invece arrivata la risposta, e quando i due si sono incontati il giocatore gli ha spiegato che non era il solo a essere al cellulare durante l'intervallo, il tutto davanti a coach Frank Vogel (che più tardi sarebbe stato licenziato). "Non ci potevo credere", ha raccontato la fonte, che ha poi aggiunto: "Mi ha detto che non c'era niente contro l'allenatore, mi ha spiegato che alla squadra piace Vogel e pensa che sappia quello che fa e che sia un buon uomo di basket. Però mi ha detto anche che è stato messo troppo ai margini: l'influenza di Kurt Rambis, quella di LeBron... tutto ha contribuito a indebolire la sua figura". L'allenatore, seppur apprezzato, non avrebbe quindi più avuto l'autorevolezza necessaria a gestire il gruppo. Uno dei vari aspetti che hanno contribuito alla fallimentare stagione dei gialloviola.