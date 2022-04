Doncic si fa male: a rischio l'avvio dei playoff

Il n°77 sloveno dei Mavericks è stato costretto a lasciare il campo nel corso del match vinto da Dallas contro San Antonio: una vittoria inutile che potrebbe risultare decisiva (in negativo) nel caso in cui gli esami portassero a una diagnosi grave per Doncic. "Non sembra nulla di preoccupante", spiega coach Kidd che potrebbe perdere, anche solo per qualche gara, il suo giocatore migliore

Doveva essere una partita innocua, al massimo una vittoria da festeggiare nel caso in cui un passo falso di Golden State avrebbe garantito ai Dallas Mavericks di salire al 3° posto a Ovest. Invece si è rivelata potenzialmente un punto di non ritorno della stagione dei texani - con Luka Doncic costretto a lasciare il campo causa infortunio al polpaccio sinistro sul finire di terzo quarto, dopo aver dominato come al solito in campo (in aria di tripla doppia da 26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist). “Ne sapremo di più domani: la speranza è che pare non essere nulla di serio e complicato”, le parole di coach Kidd a fine partita, ben consapevole che anche un intoppo di una settimana in questa fase della stagione può risultare cruciale. Dallas infatti, dopo aver conquistato il 4° posto nella Western Conference, sfiderà al primo turno gli Utah Jazz - iniziando la serie il prossimo weekend in casa (nella speranza di avere a disposizione Luka Doncic in campo). Una doppia beffa, pensando al fatto che il n°77 sloveno inizialmente non avrebbe potuto giocare questa partita dopo aver ricevuto il 16° fallo tecnico della sua stagione - soglia dalla quale scatta una gara di squalifica. Una decisione sulla quale la NBA è tornata poche ore prima della palla a due, consentendogli così di essere in campo e, con il senno di poi, di subire un infortunio che rischia di risultare determinante per la post-season.