I risultati dell'ultimo giorno di regular season

3/22

L’ultima serata di regular season è uno di quei momenti in cui succede davvero di tutto, come una tripla doppia di John Konchar (la prima in carriera in NBA, e la cosa meraviglia soltanto fino a un certo punto): 17 punti, 13 rimbalzi e 10 assist per uno dei sei giocatori in doppia cifra in casa Memphis, guidati dai 20 in uscita dalla panchina di Santi Aldama. Un modo per fare felici tutti e tenere sempre il gruppo pronto a dare una mano - soprattutto ora che arrivano le settimane più importanti dell’anno