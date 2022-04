Jimmy Week/5: l'opinione sul premio di MVP

Goldstein non nasconde il suo disappunto riguardo la grande attenzione rivolta al premio di MVP: “Prima di tutto, devo dire che sono contrario al premio di MVP in valore assoluto, che considero soltanto una questione di hype e nulla più. Sono i giornalisti a votare per la sua assegnazione, gli stessi che prima della stagione fanno le previsioni su chi potrebbe conquistare un premio che sono loro ad assegnare. In più non ci sono criteri certi per la sua assegnazione: per queste ragioni sono tutt’altro che attratto dall’attenzione che questo riconoscimento attira". I nomi che circolano sono però ben noti anche a lui, che ai due centri più quotati e indicati da giornalisti e media preferisce il terzo incomodo: “Detto questo - conclude Goldstein - tutti sono divisi dal testa a testa tra Joel Embiid e Nikola Jokic, ma non capisco come mai Giannis Antetokounmpo non entri nella conversazione? L’unica ragione è perché ha già vinto il premio due volte in precedenza, ragione per cui non voglio fare neanche una previsione…”