Da ormai una settimana Ben Simmons corre e tira senza sentire dolore alla schiena, e per questo il suo piano di rientro in campo ha avuto una decisa accelerazione. Secondo quanto riportato da ESPN, l’australiano comincerà ad allenarsi con i compagni in campo nel corso della prossima settimana, con la speranza sempre più reale di vederlo in campo nel corso della serie contro i Boston Celtics — che comincia stasera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su skysport.it. Sicuramente Simmons non sarà sul parquet del TD Garden, ma l’obiettivo è di vederlo in campo tra gara-4 e gara-6 della serie, con un po’ di allenamenti nelle gambe per poter dare finalmente il suo contributo dopo che i tanti problemi alla schiena (ha subito anche un’iniezione epidurale nel mese di marzo) hanno rallentato il suo esordio con i Nets. Al momento Simmons è limitato solo ad allenamento uno contro zero, ma il piano è quello di averlo a disposizione anche solo per 10-15 minuti a partita, nei quali potrebbe fare la differenza con le sue doti difensive contro Jaylen Brown e Jayson Tatum.