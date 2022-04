Dopo la vittoria nella prima sfida play-in di Brooklyn contro Cleveland, i Nets sono chiamati ad affrontare nella serie di primo turno i Boston Celtics - squadra rivelazione del 2022 in NBA, lanciatissimi dopo una pessima prima parte di regular season. Jayson Tatum contro Kevin Durant è soltanto uno dei testa a testa da seguire in gara-1 in streaming sul nostro sito eccezionalmente aperto a tutti con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina TUTTI I PLAYOFF NBA SONO SUI CANALI SKY SPORT Condividi

Tutto pronto per l’inizio dei playoff NBA, alle porte di un super weekend di Pasqua che tra sabato e domenica porterà in campo tutte e 16 le squadre che hanno conquistato l’accesso alla post-season. Tante partite in diretta nel tardo pomeriggio e in prima serata su Sky Sport, con un appuntamento speciale da seguire anche qui sul nostro sito: domenica 18 aprile alle 21.30 ci sarà infatti la super sfida tra Boston Celtics e Brooklyn Nets - disponibile anche in streaming eccezionalmente aperto a tutti su Sky con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. La serie più spettacolare e incerta di primo turno che vedrà sfidarsi campioni del calibro di Jayson Tatum e Jaylen Brown da una parte contro Kevin Durant e Kyrie Irving dall’altra: il preludio perfetto di una lunga cavalcata playoff da godere fino in fondo, fino alle NBA Finals di giugno.

Conclusa la regular season, è tempo di torneo play-in e di playoff su Sky Sport, tra partite in prima serata (il sabato e la domenica) e sempre una gara al giorno con il commento in italiano, più altre sfide ancora da mettere in registrazione nella notte sul canale 209 (Sky Sport NBA).

Come arrivano alla sfida i Boston Celtics e i Brooklyn Nets vedi anche Jay Z a bordocampo pazzo per Irving&Durant. VIDEO I temi sono tanti e gli spunti potenzialmente infiniti in una sfida che vedrà il ritorno di Kyrie Irving a Boston da avversario (davanti a un pubblico che non ha mai nascosto il disprezzo nei suoi confronti da quando è andato via) e che sul parquet metterà di fronte una contro l’altra la miglior squadra della Eastern Conference del 2021 - i Brooklyn Nets, anche se in una versione diversa con James Harden in campo - e la più vincente del 2022; trascinata dai canestri di un Jayson Tatum formato MVP. Gli All-Star non mancano, anche se Brooklyn - parole di KD - sta ragionando e programmando lo sforzo affinché la squadra di New York possa affrontare la serie contro i Celtics senza fare affidamento su Ben Simmons. Gli ultimi aggiornamenti parlando di un possibile esordio dell’australiano dopo il 25 aprile, ma i Nets vedono la sua presenza in campo come un’aggiunta. In gara-1 però di certo non sarà della partita, lasciando spazio ai vari Seth Curry, Patty Mills e Goran Dragic di supportare sul perimetro la squadra di Brooklyn.