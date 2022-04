Settimi playoff in carriera per Danilo Gallinari, che con i suoi Hawks deve vedersela contro la miglior squadra della regular season a Est, i Miami Heat di Lowry, Butler, Adebayo e Tyler Herro, probabile sesto uomo dell'anno. Atlanta però ha un Trae Young incandescente, che come al solito dimostra di apprezzare il clima dei playoff, e può contare sul recupero in extremis di John Collins. Dalle 19 su Sky Sport NBA con il commento della coppia Bonfardeci-Soragna

GARA-1 | MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS | IL TABELLINO

Miami ha Max Strus in quintetto (e non Duncan Robinson) e ritrova Adebayo, come Atlanta ritrova John Collins (ma deve fare a meno di Clint Capela, sostituito da Okongwu). In avvio le mani sono fredde, tanti errori al tiro e poco ritmo.

La preview della partita

Dopo la cavalcata fino alle finali di conference dello scorso anno, Danilo Gallinari e i suoi Atlanta Hawks si ripresentano ai playoff (stavolta dovendo passare attraverso i play-in). Ci arrivano con la testa di serie n°8 e quindi devono vedersela con i n°1 a Est, i Miami Heat che hanno il vantaggio del fattore campo e riabbracciano Bam Adebayo, uscito dal protocollo anti-Covid della lega in tempo per gara-1. Anche Atlanta però ha un ritorno importante: quello di John Collins, ultima partita giocata l'11 marzo ma ora pronto a tornare. E il tempismo è perfetto, visto che gli Hawks dovranno fare a meno almeno per un po' di Clint Capela, infortunatosi nell'ultima gara giocata (e vinta) contro Cleveland. Sotto i riflettori il duello tra point guard, ovvero l'esperto Kyle Lowry (già campione con Toronto nel 2019) e il giovane e ambizioso Trae Young (che all'esordio in postseason l'anno scorso ha fatto benissimo), ma occhio anche al bellissimo duello in uscita dalla panchina tra Tyler Herro (probabile sesto uomo dell'anno) e Bogdan Bogdanovic, fondamentale per l'attacco di Atlanta.