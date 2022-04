CP3 domina contro i Pelicans, Bucks ok in gara-1

6/12

I Pelicans invece non riescono ad andare oltre i 18 punti con 6/17 al tiro di Brandon Ingram e i 25 con 25 conclusioni di un CJ McCollum che resta in campo per 43 minuti, raccoglie otto rimbalzi, distribuisce sei assist e le prova tutte per riportare in corsa New Orleans. Un testa a testa molto particolare anche in panchina, con Willie Green che lo scorso anno era seduto sulla panchina Suns come assistente allenatore e ora si ritrovato a sfidare il suo amico Monty Williams: “Ci siamo mandati un messaggio: ora siamo concentrati nel provare a vincere questa serie”