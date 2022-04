Jordan Poole non è stato incluso nel terzetto dei finalisti per il premio di giocatore più migliorato - e la sua esclusione ha lasciato tantissimi sorpresi e indignati. Approfittando di una crescita nei minuti concessigli da coach Kerr (da meno di 20 a 30 esatti a sera), il prodotto di Michigan ha aumentato di sei punti e mezzo la sua media punti, passando da 12.0 a 18.5, stabilenado anche i suoi massimi in carriera per percentuali al tiro, tanto dal campo (il 44.8%) che da tre punti (il 36.4% su 7.6 tentativi a sera, un volume davvero notevole) che dalla lunetta (il 92.5%, un incredibile 246/266 stagionale). E le prime tre gare di playoff della serie di primo turno contro Denver non hanno fatto che ingigantire la stagione di Jordan Poole: 28.7 punti di media con il 66.7% al tiro sfiorando il 60% anche da tre punti (13/23). Per questo allora a Denver, in occasione di gara-4, alcuni tifosi dei Golden State Warriors sono andati in trasferta vestiti in maniera un po' "curiosa", come fatto prontamente notare dal giornalista di "The Athletic" Anthony Slater.