Dagli studi di TNT l'Hall of famer Charles Barkley lancia spesso dure critiche ad alcuni degli attuali protagonisti della NBA. L'ultimo suo bersaglio è stato Kevin Durant, attaccato dopo la sconfitta dei suoi Nets in gara-3 con Boston (poi sarebbe arrivato lo sweep in gara-4), chiusa da KD con soli 16 punti. Sir Charles si era riferito a lui definendolo un "guidatore di autobus", spiegando che "se non stai guidando l'autobus, non andare in giro a dire che sei un campione". L'ex Suns aveva anche sostenuto che Durant non fosse il miglior giocatore degli Warriors al tempo dei due titoli, intendendo che avesse vinto solo grazie a Curry e soci. Parole che chiaramente non sono andate giù alla stella dei Nets, che ha risposto in modo polemico attraverso delle foto postate sui social. Le prime (vedi sotto) ritraggono Barkley con Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler e Scottie Pippen in maglia Rockets, nell'ultima avventura della sua carriera in cui non è riuscito a coronare il sogno di vincere un anello. In altre due foto postate da Durant si vede ancora Barkley all'inizio della sua carriera ai Sixers insieme tra gli altri a Dr J e Moses Malone, il tutto accompagnato dalla scritta "Dove sarebbe stato Charles senza grandi compagni". Si attende la prossima puntata...