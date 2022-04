Siparietto curioso in conferenza stampa dopo la vittoria di Phoenix in gara-6 a New Orleans, con i Suns che hanno vinto la serie 4-2. Devin Booker e Jae Crowder si sono presentati a parlare con i giornalisti con delle magliette 'anti' Crowder dei tifosi dei Pelicans, che hanno punzecchiato il giocatore di Phoenix per tutta la serie. La maglietta era rossa con la scritta nera "F*** Jae Crowder" (proprio così, con gli asterischi per oscurare la parolaccia). Durante il riscaldamento Booker aveva mandato in missione sugli spalti l'ex giocatore e attuale assistente di Phoenix Jarret Jack per procurarsene un paio (video sotto), per poi correre a portarle negli spogliatoi. Una la ha giustamente regalata al diretto interessato, e dopo la vittoria le hanno volute sfoggiare con un sorriso. "E' una cosa bellissima - ha detto Booker - si tratta di rispetto al massimo livello. Non lo so... buono per Jae, la gente che non conosceva il suo nome prima della partita ora lo sa". Per niente infastidito dalla cosa anche lo stesso Crowder. "Grande atmosfera, grande pubblico, ambiente tosto - ha spiegato -. sono contento adesso di poter indossare questa maglietta con il sorriso".