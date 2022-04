L'ex giocatore dei Raptors, messo da subito fuori rotazione a Toronto e mai entrato a far parte del progetto tecnico della squadra, non vedeva l'ora di godersi una parziale "rivincita" nei confronti dei canadesi - postando su Twitter una risata nel momento in cui Philadelphia sanciva il suo trionfo e il passaggio del turno. Peccato che a Dragic in realtà con Brooklyn le cose non siano andate meglio...

Le trade in NBA spesso prevaricano la volontà del singolo giocatore, anzi: vengono imposte e colgono di sorpresa la maggior parte dei talenti che, nel giro di poche ore, si ritrovano a cambiare squadra, città, contesto e alle volte anche nazione. È quanto accaduto a Goran Dragic la scorsa estate, spedito da Miami a Toronto “contro” la volontà di entrambe le parti: il contratto dello sloveno serviva a far quadrare i conti, ma i Raptors non hanno mai puntato su di lui. Rimasto in panchina per mesi, Dragic ha poi trovato un accordo che lo ha liberato dal contratto e gli ha permesso di firmare con Brooklyn - dove sperava di trovare riscatto e invece ha incassato quattro rapide sconfitte playoff al primo turno contro Boston. Nella testa però continuava a ronzargli la voglia di vendetta, tanto che la rimonta abbozzata da Toronto in gara-4 e gara-5 contro Philadelphia deve averlo preoccupato non poco. Il sonoro ko di questa notte con i Sixers che hanno chiuso i conti però ha rimesso le cose a posto, tanto da spingerlo subito a twittare una risata fintamente “generica” che tutti hanno accostato a quello. Una sfida a distanza che sicuramente non si concluderà qui.