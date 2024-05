"Credo che non mi sarei sentito a posto per tutta l'estate se non avessi provato a fare di tutto per aiutare la squadra", sono queste le prime parole di Damian Lillard dopo la sconfitta 120-98 patita per mano dei Pacers in gara-6. Una sconfitta che sancisce l'eliminazione di Milwaukee già al primo turno dei playoff, conclusione amara di una stagione che era iniziata con ben altri obiettivi. L'ex Blazers, infortunatosi in gara-4, ha stretto i denti e dopo aver saltato gara-5 ha provato a dare il suo contributo, chiudendo con 28 punti ma tirando solo 4/12 dalla lunga distanza. E in campo ha pesato parecchio l'assenza dell'altra stella della squadra Giannis Antetokounmpo. "È frustrante non poterlo avere in campo a questo punto della stagione" ha commentato Lillard al proposito, "perché sappiamo che con lui sul parquet siamo tutta un'altra squadra".