La stagione dei Lakers si è chiusa con la bruciante eliminazione per mano dei Denver Nuggets al primo turno dei playoff, e il posto di Darvin Ham sembra più che mai in bilico. Nel caso in cui sulla sponda gialloviola si dovesse optare per un cambio in panchina, tra i candidati ci sarebbe anche l'ex Clippers e Sixers ora impegnato nel ruolo di commentatore e podcaster

In casa Lakers, dopo la chiusura brusca di una stagione partita con aspettative di un certo livello, poi corroborate dalla vittoria della NBA Cup, è il momento delle riflessioni. E in attesa di capire quali potranno essere le mosse sul mercato giocatori, l'attenzione è tutta sulla panchina. Pur avendo un contratto valido fino alla conclusione della stagione 2025-26, infatti, Darvin Ham potrebbe non essere più l'allenatore della squadra nel giro di qualche settimana. La sua posizione sarebbe in bilico e la dirigenza gialloviola, con Jeanie Buss e Rob Pelinka a tirare le fila, starebbe valutando la possibilità di effettuare un cambio nel ruolo di head coach. E stando a quanto riportato da Dave McMenamin di "ESPN", tra i potenziali candidati a succedere ad Ham ci sarebbe anche JJ Redick. L'ex Clippers e Sixers, ora impegnato nel ruolo di commentatore e podcaster, era già stato dato come possibile nuovo allenatore degli Charlotte Hornets un paio di settimane fa e ora sarebbe in lizza anche per la ben più prestigiosa panchina gialloviola. Per arrivare ad allenare LeBron James, con cui sta condividendo l'esperienza del podcast "Mind the Game", Redick dovrà però superare la concorrenza degli altri candidati alla guida dei Lakers, che sempre stando a quanto riportato da McMenamin sarebbero una mezza dozzina.