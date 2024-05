I due grandi protagonisti della serata, come da previsioni, sono stati Jalen Brunson e Joel Embiid, autori rispettivamente di 41 e 39 punti. Nella vittoria 118-115 che ha regalato a New York il passaggio del turno, però, c'è anche la firma di OG Anunoby. L'ex Raptors ha chiuso la partita con 19 punti e 9 rimbalzi, ma soprattutto nel concitato finale ha piazzato una portentosa schiacciata proprio in testa a Embiid, lanciando i Knicks verso il colpo in trasferta

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA