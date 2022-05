Non c'è stata neppure una gara-7, gli attesissimi Brooklyn Nets sono stati eliminati senza neppure vincere una partita e una metropoli come Los Angeles non contava neppure una delle sue due squadre in lizza per l'anello (niente Clippers e soprattutto niente Lakers). Eppure le sfide di primo turno dei playoff NBA, dicono i rating negli Stati Uniti, sono state le più viste dal 2018 a oggi, con un incremento del 12% rispetto ai dati dello scorso anno (quando esattamente come in questo primo turno si erano disputate un totale di 43 partite su 8 serie, di cui una sola chiusa col "cappotto", 4-0). Ancora più positivi i dati se comparati a quelli dei playoff 2020 (nella "bolla" di Orlando, in piena estate: +66%) ma la postseason 2022 per ora dimostra generare più interesse anche rispetto a quella del 2019 (+19%).