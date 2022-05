playoff nba

Morant da impazzire fa 1-1, Boston batte Milwaukee

Prestazione vertiginosa di Ja Morant da 47 punti (nuovo massimo in carriera ai playoff), 8 rimbalzi e 8 assist che trascina Memphis in un finale di gara in cui segna i canestri più pesanti. Golden State non va oltre i 27 punti di Steph Curry: 1-1 nella serie che ora si sposta a San Francisco. Pareggia i conti anche Boston che travolge Milwaukee grazie a Jaylen Brown (30 punti) e approfitta della pessima serata al tiro dei Bucks (3/18 dall’arco di squadra) e di un Giannis Antetokounmpo da 28 punti con 27 tiri

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS, GARA-2 109-86 (SERIE 1-1) | I Celtics si rimettono in carreggiata in gara-2, spazzano via dal parquet i Bucks nel primo tempo (grazie a un super Jaylen Brown e non solo) e riportano in parità la serie - consapevoli di dover andare a vincere almeno una partita in trasferta a Milwaukee. Decisivo il secondo quarto da 33-19 di parziale, dopo che Boston aveva già accumulato la doppia cifra di vantaggio nei primi 12 minuti di gioco

“Siamo ai playoff, funziona così: non puoi lasciare che una sconfitta e una partita dettino l’andamento dell’intera serie”: Jaylen Brown spiega così la reazione e la capacità di dominare mostrata dai Celtics, autore di 25 punti nel solo primo tempo da 9/10 al tiro e 5/5 dall’arco. Alla sirena finale sono 30 per lui, miglior realizzatore di un gruppo che può contare anche sui 29 punti e 8 assist di Jayson Tatum (10/20 dal campo) e i 21 con 6/9 dalla lunga distanza in uscita dalla panchina per Grant Williams (con +22 di plus/minus)