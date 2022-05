Lowry migliora ma salta gara-2 stanotte su Sky

Kyle Lowry non ci sarà neanche per gara-2 tra Miami e Philadelphia, in programma questa notte a partire dall’1.30 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Il playmaker non è più tornato in campo dopo gara-3 della serie contro Atlanta nella quale si è procurato un infortunio al bicipite muscolare, ma il suo rientro non dovrebbe essere lontano. La pressione rimane comunque su Philadelphia per pareggiare la serie

Nella serie tra Miami e Philadelphia pesa come un macigno l’assenza di Joel Embiid, con i Sixers che sperano di riaverlo a disposizione per una delle due gare da disputare in Pennsylvania. Ma anche gli Heat sono alle prese ormai da più di una settimana con l’assenza di un loro titolarissimo come Kyle Lowry, e saranno costretti a farne a meno anche per gara-2 (in diretta stanotte dall’1.30 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, con repliche giovedì in italiano col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna). Le condizioni del suo bicipite femorale, infortunato in gara-3 della serie contro gli Atlanta Hawks, sono in miglioramento, ma non abbastanza da permettergli di essere in campo per la seconda sfida della serie coi Sixers, mentre è possibile che lui — Philadelphiano doc — possa essere in campo per le due gare davanti al “suo” pubblico. “Abbiamo avuto abbastanza opportunità quest’anno di giocare senza Kyle o Jimmy Butler, e in ogni occasione Gabe Vincent ha fatto un ottimo lavoro su entrambi i lati del campo” ha sottolineato coach Erik Spoelstra nel giorno di pausa dopo la vittoria in gara-1. Spoelstra ha anche spiegato che Butler ha saltato l’allenamento in cui è stato consegnato il premio di sesto uomo dell’anno a Tyler Herro per una “assenza giustificata”, e pur giocando solo 30 minuti in gara-1 rimane pienamente recuperato per le prossime partite. “Sarebbe tornato in campo se il nostro vantaggio fosse sceso in singola cifra, ma non è successo” ha spiegato Spoelstra. Nella lista infortunati figurano anche Gabe Vincent (irritazione al ginocchio destro), Tyler Herro e Caleb Martin (entrambi per distorsione alla caviglia sinistra), PJ Tucker (affaticamento al polpaccio destro) e Max Strus (affaticamento al bicipite femorale destro), ma tutti dovrebbero essere regolarmente a disposizione.