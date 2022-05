L'indiscrezione rimbalza da RMC Sport, che fa sapere come il centro dei Philadelphia 76ers (che non ha mai indossato la maglia della nazionale del suo Paese, il Camerun) sarebbe interessato a ottenere la cittadinanza francese per scendere in campo al fianco dei vari Fournier, Batum e soci alle Olimpiadi previste a Parigi nel 2024

La notizia rimbalza direttamente dalla Francia, e in particolare da RMC Sport: mentre i playoff NBA lo vedono (momentaneamente) fuori per via dell'infortunio al viso nella serie appena iniziata contro Miami, Joel Embiid finisce ugualmente sotto i riflettori per la notizia che lo vorrebbe intenzionato ad assumere la nazionalità francese, per poter indossare la maglia della nazionale transalpina alle Olimpiadi 2024 in programma proprio a Parigi. Nativo di Yaoundé, in Camerun, il centro di Philadelphia non ha mai indossato la maglia del suo Paese e questo lascia quindi il campo aperto a una possibile naturalizzazione (con passaporto francese) del giocatore, che già in passato aveva espresso interesse verso questa ipotetica soluzione, come confermato anche dal general manager della federazione francese Patrick Beesley. Secondo quanto riportato da RMC Sport, anzi, Embiid avrebbe già iniziato le pratiche burocratiche/amministrative per ottenere la cittadinanza, e quindi la naturalizzazione.