L'idea di Atlanta dopo la finale di conference raggiunta nel 2021 (sconfitta 4-2 contro i futuri campioni di Milwaukee) era quella di mantenere pressoché invariata la squadra e puntare sulla 'maturazione' dei suoi giovani giocatori per fare un ulteriore passo avanti. Le cose però non sono andate così, con l'accesso ai playoff arrivato solo dopo il play-in e l'eliminazione al primo turno da parte di Miami (4-1). Una grande delusione per il proprietario Tony Ressler cha ha voluto analizzare quello che non ha funzionato, iniziando a pianificare le strategie per la prossima stagione. "Penso che avremmo dovuto cercare di migliorare - ha detto - invece di tenere fermo quello che avevamo già. È stato un errore secondo me, non succederà più". Ressler ha comunque confermato "enorme fiducia" al GM Travis Schlenk e a coach McMillan, sottolinenando però come abbiamo tutti, compreso lui, "sottoperformato" nella stagione appena conclusa. Il piano è quindi quello di cambiare totalmente atteggiamento in off-season, rivoluzionando il roster con il solo Trae Young come elemento imprescindibile (e non scambiabile). Ressler ha anche spiegato - a differenza del passato - che non lo spaventa incorrere nella luxury tax, anche per costuire una squadra non ancora da titolo.