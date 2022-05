Sette palle perse per l'All-Star dei Suns nel solo primo tempo sono un record (negativo) per un giocatore finora determinante nella cavalcata playoff di Phoenix: il modo peggiore per festeggiare i 37 anni appena compiuti, ma una motivazione ulteriore per tornare a incidere da subito già in gara-4 contro Dallas

In passato Chris Paul ha certamente trovato modi migliori per festeggiare il suo compleanno - giunto a 37 anni in splendida forma e ancora dominante sul parquet anche al massimo livello playoff. La post-season dell’All-Star di Phoenix ha rasentato la perfezione in questi primi 20 giorni, determinante contro i Pelicans e anche nell’ottimo avvio contro i Mavericks. Questa notte però qualcosa si è inceppato ed è andato storto: nelle prime otto partite di questi playoff - l’intera serie vinta contro New Orleans più i due successi raccolti contro Dallas - le palle perse complessive sono state sei per CP3, che invece è riuscito a collezionarne sette nel solo primo tempo di una gara-3 in cui i Mavericks hanno trovato il modo di limitarlo (infrangendo al tempo stesso il proprio record negativo personale che lo aveva portato a mettere a referto al massimo cinque perse in metà partita in post-season). La seconda volta in generale nella sua carriera, la prima se si contano gli ultimi 12 anni: una rarità, una serata storta. "È stata l'energia a fare la differenza, la capacità di farci trascinare dal nostro pubblico", spiega Doncic a fine partita, sottolineando l'ottimo lavoro di Reggie Bullock. Una tendenza che CP3 proverà a invertire tra meno di 48 ore.