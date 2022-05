Forse c’è un po’ di pretattica nelle parole di coach Taylor Jenkins, ma se così non fosse sarebbe davvero drammatico per i Memphis Grizzlies. L’allenatore della squadra non ha voluto scendere nei dettagli del problema che sta avendo Ja Morant , così come i Grizzlies hanno definito il suo infortunio con un generico "dolore al ginocchio" , ma secondo quanto comunicato dall'allenatore " c’è una buonissima probabilità che domani non giochi ", perdendosi così gara-4 della serie tra Memphis e Golden State. I Grizzlies sostengono che Morant si sia fatto male per via dell’intervento sul suo ginocchio di Jordan Poole , che nel tentativo di portargli via il pallone si è aggrappato al ginocchio dell’All-Star tirando verso di sé, provocandogli una torsione innaturale verso l’esterno."Cerchiamo di attenerci ai fatti" ha detto coach Jenkins. "Ja e il nostro staff medico dicono che è successo lì. Ja stava giocando alla grande e si è sentito bene per tutta la partita, poi dopo quell’intervento è dovuto uscire . Quello è stato il momento di svolta".

Nessuna sanzione contro Poole, Memphis ritrova Brooks

Un momento che potrebbe aver fatto girare la serie in favore degli Warriors, specie se davvero Morant non dovesse essere in condizione di scendere in campo per gara-4 (al momento è in lista infortunati come "doubtful", quindi con il 25% di possibilità di esserci), ma dopo aver rivisto l’azione la NBA ha deciso di non intraprendere azioni disciplinari contro Jordan Poole. Il giocatore degli Warriors quindi non riceverà sospensioni o multe per quanto accaduto e sarà regolarmente in campo per gara-4, in programma questa notte alle 4.00 italiane, ma Golden State non può certo rilassarsi. Una delle statistiche più incredibili della stagione dei Grizzlies è proprio il loro record di 20 vittorie e 5 sconfitte in regular season quando non ha potuto contare su Morant, anche recentemente a cavallo tra marzo e aprile proprio per dolori del playmaker a quel ginocchio destro colpito da Poole. Ovvio, la regular season è molto diversa da un avversario del livello degli Warriors, ma se non altro coach Jenkins riavrà a disposizione Dillon Brooks, che ha scontato la sua squalifica per il flagrant 2 ai danni di Gary Payton II di gara-2 e sarà regolarmente in campo. Ma lo sarà al fianco di Ja Morant?