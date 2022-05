A dare per primo la notizia l'ex Celtics Jared Sullinger, suo amico e rivale in campo ai tempi del college. Proprio con la maglia dei Michigan State Spartans Payne si era guadagnato la 15^ chiamata al Draft 2014, dagli Atlanta Hawks. Stando alle parole dello sceriffo di Orange Country in Florida, la morte è occorsa a seguito di una sparatoria nel cuore della notte Condividi

Il nome magari non tutti lo ricordano, ma la notizia fa ugualmente scalpore e lascia tanta amarezza, la stessa di ogni scomparsa prematura: Adreian Payne - soltanto 31 anni, 4 stagioni di militanza in NBA - è stato trovato morto. A riportarlo per primo il suo amico (ex rivale ai tempi collegiali) Jared Sullinger, anche lui poi con una carriera (anche più lunga) in NBA. Payne era stato scelto con la 15^ scelta assoluta al Draft 2014 dagli Atlanta Hawks. In Georgia aveva finito per giocare solo tre gare, venendo ceduto già nel corso del suo primo anno a Minnesota. Lì ha disputato 99 delle 107 gare della sua carriera, (4 punti e 3 rimbalzi di media, complessivamente) mentre le ultime 5 partite dell'annata 2017-18 le ha disputate con la maglia degli Orlando Magic.

Ma è stato al college - prima ancora che in NBA - che Payne si era guadagnato la fama maggiore: come membro degli Spartans ha fatto parte della squadra che nel 2014 ha raggiunto le Elite Eight, perdendo a un passo dalle Final Four contro UConn, nonostante medie attorno ai 16 punti e 7 rimbalzi nella sua annata da senior. Dopo la NBA Payne aveva ottenuto ulteriori successi in Europa, soprattutto al Panathinaikos (un titolo nazionale e anche la coppa di Grecia) prima di chiudere la sua carriera con apparizioni in Lituania e Qatar.

Le cause della morte: Payne è rimasto vittima in una sparatoria in Florida Poco dopo aver reso nota la notizia, a dare ulteriori dettagli dell’accaduto è arrivato un comunicato della polizia della Florida che spiega in parte la dinamica dell’incidente: Payne è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nel cuore della notte (circa l’1.30 ora locale) a Orlando, cessando di respirare poco dopo in un ospedale poco distante dal luogo dell’incidente. Lawrence Dority, sceriffo della contea in Florida, ha detto che le forze dell’ordine hanno già identificato il colpevole - arrestato pochi istanti dopo l’accaduto e fermato con l’accusa di omicidio di primo grado.