Jokic vince il secondo premio di MVP in fila

Una delle corse per il premio di MVP di sempre si è conclusa con una conferma. Per il secondo anno consecutivo Nikola Jokic dei Denver Nuggets è stato votato come Most Valuable Player della regular season, precedendo gli altri due finalisti per il premio Joel Embiid dei Philadelphia 76ers e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks. Secondo quanto anticipato da ESPN, l’annuncio ufficiale e la classifica definitiva del premio verranno comunicati questa settimana, ma Jokic è stato confermato come miglior giocatore del 2021-22, stagione nella quale ha migliorato le sue cifre chiudendo con 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.8 assist a partita — diventando il primo giocatore di sempre a realizzare una stagione da 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist. Il tutto senza poter contare praticamente per tutta la stagione di Jamal Murray e Michael Porter Jr., i due giocatori di maggiore talento offensivo della squadra. Ciò nonostante Jokic ha trascinato i Nuggets al sesto posto della regular season con un record di 48 vittorie e 34 sconfitte, venendo eliminato in cinque partite al primo turno dei playoff dai Golden State Warriors. Jokic è il 14° giocatore nella storia a vincere più di un premio di MVP e, come Antetokounmpo prima di lui, è il tredicesimo capace di vincerne due in fila. Per il quarto anno consecutivo è un giocatore non statunitense a vincere il premio: prima era accaduto solo tra il 2005 e il 2007 con i premi vinti dal canadese Steve Nash (due in fila) e il tedesco Dirk Nowitzki.