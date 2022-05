Dopo le polemiche per i fischi nel finale di gara-3, i Boston Celtics devono lasciarsi tutto alle spalle e cercare la vittoria del pareggio sul campo dei campioni in carica. Non sarà semplice perché Giannis Antetokounmpo è tornato inarrestabile, ma i biancoverdi si aspettano molto di più da Jayson Tatum: la sfida stanotte all'1.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, repliche con commento in italiano

Prima di poter cominciare a pensare a gara-4, i Boston Celtics devono lasciarsi alle spalle quanto accaduto nel convulso finale di gara-3. Il "Last Two-Minute Report" della NBA, il documento nel quale la lega rivede tutte le chiamate fatte o non fatte dagli arbitri negli ultimi due minuti di partita, ha evidenziato ben 5 errori della terna arbitrale, ma ha confermato la decisione di non assegnare tre tiri liberi a Marcus Smart invece di due — la chiamata più contestata dai Celtics dopo la gara. In compenso c’era un fallo di Antetokounmpo su Horford (non influente ai fini del risultato), un fallo non fischiato a Jaylen Brown sempre su Giannis a 1:25 dalla fine, una violazione di 5 secondi non fischiata a Jrue Holiday a 50 secondi dalla fine (sul quale poi Milwaukee segna il canestro del sorpasso), una violazione di tre secondi non fischiata contro Horford a 15 secondi dalla fine e un fallo non fischiato a Tatum su Holiday sul canestro del +3 a 11.2 secondi dalla fine. Insomma, un finale decisamente complicato, anche se la NBA ha confermato i soli due tiri liberi per Smart perché "Holiday commette fallo colpendo le braccia di Smart prima che cominci il movimento per alzare il pallone, perciò il fallo personale è corretto".