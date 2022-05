Tutto in parità: Phila e Dallas pareggiano sul 2-2

8/10

La notizia migliore per i Sixers (e peggiore per gli Heat) è che Joel Embiid sembra sempre più a suo agio, chiudendo con 24 punti e 11 rimbalzi mettendone 14 nel solo primo periodo per mettersi in partita. "Non penso neanche che abbiamo giocato la nostra miglior pallacanestro finora" ha detto a fine gara, che ha concluso con 7/13 al tiro e 9/13 dalla lunetta, in un quintetto in doppia cifra in cui ci sono anche i 18 di Tyrese Maxey, i 13 di Tobias Harris e gli 11 di Danny Green, in una serata da 16/33 da tre di squadra