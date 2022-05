Il soprannome di Robert Horry era Big Shot Rob, per la sua capacità di segnare tiri decisivi nei finali di partita, in particolare in gare chiave dei playoff. Una qualità che lo ha portato a vincere sette titoli NBA da protagonista con le maglie di Houston (1994, 1995), Lakers (2000, 2001, 2002) e San Antonio (2005, 2007). La sua parola a proposito dei giocatori più 'clucth' della storia recente della lega ha quindi un certo peso. Invitato a nominare i suoi cinque preferiti Horry ha messo al di sopra di tutti un nome un po' a sopresa. Il giocatore più decisivo nei finali secondo lui è infatti Damian Lillard, un altro ad avere un soprannome legato alla sua capacità di segnare tiri allo scadere ('Dame Time'). Gli altri giocatori citati da Horry sono Michael Jordan, Kobe Bryant, Ray Allen e Steph Curry. "Ma il numero uno è Lillard - ha spiegato - anche se la gente dirà 'ma come, non ha vinto nulla...'". Per Big Shot Rob però la stella dei Blazers "ha segnato più tiri vincenti di tutti, contro praticamente tutte le squadre NBA". E in effetti è difficile dare torto a Horry su questo punto, con Lillard che negli anni ha collezionato un numero inpressionate di canestri vincenti. Il più famoso è forse il buzzer-beater da centrocampo in faccia a Paul George nei playoff 2019, per chiudere la serie con OKC.