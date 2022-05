Finora la serie tra Suns e Mavs ha seguito una regola ferrea: ha sempre vinto la squadra di casa - e allora il vantaggio sembra arridere ai Suns, dato che gara-7 è in programma al Footprint Center di Phoenix (diretta alle 2.00 su Sku e in streaming su NOW nella notte tra domenica e lunedì, repliche con commento in italiano nella giornata di lunedì). Poi però c'è un altro dato su cui i Suns - dopo le prime sei gare - hanno voluto mettere l'attenzione: nelle tre vittorie per Chris Paul e compagni Phoenix ha perso soltanto 13 palloni di media, per un totale di 48 punti ricavati dai Mavs; nelle tre sconfitte, invece, quella media è salita a quota 18.6 (addirittura 22 in gara-6, contro le sole 6 perse di Dallas), "regalando" a Doncic e compagni la bellezza di 74 punti totali. "È inaccettabile", ha fatto sapere il centro dei Suns, Deandre Ayton. "Non è da noi", gli ha fatto eco il suo allenatore, Monty Williams. E Williams ha ragione: in stagione regolare solo 6 squadre hanno perso, in media, meno palle perse dei Phoenix Suns (anche se una di queste è stata proprio Dallas). Ma in questa serie di playoff i palloni "regalati" agli avversari sono diventati un problema, e - cosa forse ancora più grave - a far registrare i dati più allarmanti sono state le due superstar della squadra, Devin Booker (8 perse in gara-6, suo massimo ai playoff) e Chris Paul (5 nell'ultima gara, ma in generale con più palloni persi che canestri fatti - 18 a 14 - nelle ultime 4 gare della serie).