Booker prende in giro Doncic, Luka risponde

La serie tra Phoenix e Dallas è più accesa che mai. Dopo un contatto fallo sotto canestro, Devin Booker ha “accentuato” la caduta rimanendo a terra più del necessario, dicendo poi a favore di telecamera "The Luka Special" in riferimento alla simulazione di Doncic in gara-4 per provocare il quarto fallo di Chris Paul. Dopo un finale dai toni accesi, lo sloveno nel tunnel per gli spogliatoi ha detto ad alta voce: "Fanno tutti i duri quando sono in vantaggio"

Gara-5 non ha avuto storia dall’intervallo in poi, con i Phoenix Suns che hanno travolto i Dallas Mavericks con un terzo quarto da 33-14. Ma gli animi sono più accesi che mai tra le due squadre, come dimostrano i comportamenti delle due stelle, Devin Booker e Luka Doncic. Il primo non si è fatto sfuggire l’occasione di una presa in giro nei confronti del secondo: dopo un contatto sotto canestro con Dorian Finney-Smith che lo ha fatto finire per le terre, Booker è rimasto sdraiato più a lungo del necessario, sbirciando in giro mentre fingeva di essersi fatto male. Rialzandosi con un sorriso ha poi detto a favore dello smartphone di Cody Russell (che ha poi condiviso il video sui social) “The Luka Special”, facendo riferimento all’esagerazione del contatto — ammessa dallo stesso Doncic — di gara-4 costata il quarto fallo di Chris Paul. Segno che evidentemente quel gesto non è piaciuto ai Suns.