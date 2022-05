Durant e la marjiuana: "È come bere del vino"

Per anni la marijuana è stata argomento bandito, oltre che proibita per ogni tipo di sportivo e atleta professionistico: il consumo comprovato di sostanze del genere avrebbe portato enormi ripercussioni e rischi seri per la propria carriera. Ora invece la narrativa (come la chiamano dall’altra parte dell’oceano) a riguardo è profondamente cambiata nell’ultimo decennio: resa legale in tanti stati federali americani, è diventata argomento di conversazione - e non più un tabù - anche per i giocatori NBA. A partire da Kevin Durant, che ha approfittato di un’intervista con David Letterman per parlare dell’argomento: KD infatti ha investito in diverse compagnie che commercializzano la marijuana (in maniera legale, ovviamente) e lavorano per togliere lo stigma sociale legato a quella che una parte di mondo continua a indicare come droga.