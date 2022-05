"Hanno la stessa capacità di controllare il gioco"

"Una delle somiglianze principali che ti colpisce - ha spiegato Green - è come quei due ragazzi possono manipolare la difesa. Come possono controllare il ritmo di una partita gestendolo a loro piacimento, con la loro capacità di passaggio, il modo in cui possono attaccare il ferro e la pressione che mettono sulla difesa. Per quanto riguarda la visione del gioco, sono molto simili. Entrambi capiscono cosa vogliono ottenere in campo e saranno molto metodici nell'arrivare al loro obiettivo. Non ci sono molti giocatori in questo campionato in grado di controllare una partita, contollare il ritmo di una partita, in un modo del genere. Penso che una delle cose che richiede sia una straordinaria capacità di pensare al gioco. Luka ha 23 anni - ha sottolineato Green - e ovviamente non può farlo al livello in cui lo fa LeBron. Perché LeBron lo ha fatto per tantissimo tempo e ha visto ogni difesa possibile. Non puoi insegnare l'esperienza... Ma vedo sicuramente molte somiglianze". Nella notte Doncic avrà l'occasione di mostrare ancora una volta le sue capacità in gara-2, anche se la difesa degli Warriors cercherà di rendergli ancora la vita difficile. Appuntanento questa notte (tra venerdì 20 e sabato 21 maggio) in diretta dalle 3.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, e in steaming su NOW, con il commento live di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.