Oggi un giocatore NBA deve disputare almeno il 70% delle partite previste dal calendario (58 in una stagione regolare da 82) per potersi qualificare per le classifiche finali nelle principali categorie statistiche (punti, rimbalzi, assist, stoppate, etc.). Non c'è però nessuna soglia minima, però, per poter correre al premio di MVP (o agli altri premi di fine stagione assegnati dalla NBA): un dettaglio regolamentare che potrebbe presto cambiare, almeno a sentire il commissioner della lega Adam Silver. "L'ho già detto: vogliamo che le nostre superstar siano in campo il più possibile. Per questo studieremo senza dubbio un numero minimo di partite da disputare in stagione per essere eleggibili per i premi di fine campionato. Non vogliamo spingere nessun giocatore a scendere in campo se infortunato, sia chiaro - aggiunge Silver - ma allo stesso tempo tutti dobbiamo capire che la nostra è una lega che fa entertainment e il pubblico paga aspettandosi di vedere i migliori giocatori in campo, se sono nelle condizioni di giocare.