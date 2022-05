Smart si fa male, esce e torna come Pierce. VIDEO

Inizio terzo quarto: Miami ancora avanti in doppia cifra di vantaggio, con Boston che le prova tutte per rimettersi in carreggiata. Su un errore al tiro dei Celtics, Marcus Smart si lancia a rimbalzo d’attacco per provare a catturare il pallone, ma nell’atterrare la sua caviglia ruota come non dovrebbe e lo fa urlare di dolore all’interno dei microfoni posti a bordocampo. Smart si rialza a fatica, non può caricare il peso sulla gamba destra e viene portato a braccia nello spogliatoio, ma la sua permanenza lontano dal parquet dura poco: quattro minuti dopo infatti la sua sagoma spunta di nuovo nel tunnel e, anche se fatica a muoversi correttamente, il miglior difensore dell’anno riprende la strada del campo - infiammando il pubblico Celtics con la sua sola presenza e trovando poi in fondo della retina con la prima tripla tentata (proprio come accadde con Paul Pierce in gara-1 alle NBA Finals del 2008 - uscito su una sedia a rotelle e tornato poco dopo realizzando una tripla con la prima conclusione dal campo). Uno sforzo che non è bastato per permettere a Boston di completare la rimonta - sotto 2-1 in una serie in cui gli Heat per ora hanno dimostrato di essere più forti.