L'arbitro chiede a Pinson di cambiarsi la maglia

Siparietto curioso prima di gara-3 tra Dallas e Golden State. Il capo arbitro Marc Davis si è avvicinato a Theo Pinson, vestito in borghese con una maglia bianca, chiedendogli di cambiarsi per non interferire con la divisa bianca degli Warriors. Richiesta non accolta dal "capo ultrà" della panchina dei Mavs, che ha ricevuto un’altra multa da parte della NBA

Sono già tre le occasioni in cui la NBA ha ritenuto di dover multare i Dallas Mavericks per le loro violazioni al “decoro” in panchina. Dopo aver già subito multe per 75.000 dollari nella serie contro Phoenix, le esultanze smodate di Theo Pinson, Tim Hardaway Jr. e tutti gli altri membri della panchina dei texani sono costati altri 100.000 dollari di multa alla franchigia, giustificandoli dicendo che “diversi giocatori sono rimasti in piedi a lungo nell’area della panchina, se ne sono allontanati, e sono entrati in campo o hanno invaso le linee durante l’azione”. Proprio per evitare possibili interferenze con il gioco, il capo-arbitro di questa notte Marc Davis durante il riscaldamento si è avvicinato a Pinson chiedendogli cortesemente di cambiarsi la maglia bianca, che si sarebbe potuta confondere con la divisa bianca degli Warriors. Una richiesta che Pinson, pur sorridendo, non ha esaudito: chissà che non possa costare altre multe ai Mavericks. “La lega ha la possibilità di decidere di multarci, ma noi non ci siederemo. Continueremo a tifare” ha detto coach Jason Kidd. “La cosa positiva è che almeno i soldi finiranno in beneficienza”. Anche il proprietario Mark Cuban, che poi materialmente dovrà pagare le multe, su Twitter ha commentato sarcasticamente le decisioni della lega, portando esempi passati di esultanze addirittura esaltate dalla NBA e condividendo polemicamente un video di Draymond Green che dà in escandescenze, scrivendo "La nostra panchina è fuori controllo!".