Gobert e il tweet su Boston: messaggio a Smart?

Potrebbero essere stati anche soltanto dei complimenti innocui: “La difesa di Boston è davvero forte”, ha scritto su Twitter Rudy Gobert - ed è difficile non essere d’accordo con il centro francese, visto quanto accaduto sul parquet in gara-4 tra Boston e Miami; con i Celtics dominanti e in grado di tenere Miami a soli 82 punti segnati in 48 minuti di partita. Un complimento che alcuni però hanno letto come una provocazione: perché? Nel match del TD Garden, Boston non ha potuto schierare Marcus Smart - reduce da un infortunio alla caviglia, slogata in gara-3 sempre contro la squadra della Florida e relegato in panchina a incitare i compagni. Quindi? Discorso semplice: Smart ha vinto il premio di miglior difensore dell’anno proprio ai danni del centro dei Jazz, ma il messaggio subliminale pare chiaro: è la difesa di Boston a essere forte, facile così a fare la differenza. Voi siete d’accordo?