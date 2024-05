NBA

La corsa al premio di rookie dall'anno per la stagione 2023-24 aveva un solo candidato forte, e in effetti Victor Wembanyama ha sbaragliato la concorrenza venendo votato all'unanimità come miglior esordiente. Un'impresa riuscita in precedenza solo ad altri cinque giocatori in tutta la storia NBA, accanto ai quali ora c'è anche il nome del fenomeno francese dei San Antonio Spurs TUTTI I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT