Un'estate importante quella che si prospetta davanti a Zion Williamson: libero di giocare e allenarsi senza più nessuna restrizione, potrebbe anche ricevere l'offerta di estensione contrattuale per 5 anni e 186 milioni di dollari dai Pelicans. Tutto dipende da come risponderà il suo corpo al ritorno in attività

Quello che tutti i tifosi dei Pelicans (e non solo) volevano leggere già da tempo è diventato finalmente realtà: "Recenti immagini diagnostiche del quinto metatarso del piede destro di Zion Williamson mostrano un continuo miglioramento. Il giocatore è ora autorizzato a giocare e allenarsi senza nessun tipo di restrizione", legge l'ultimo comunicato dei New Orleans Pelicans a proposito del recupero fisico della propria superstar. Bandiera verde, quindi: Zion Williamson può tornare in campo e questa per lui sarà un'estate di lavoro, per potersi presentare al via del prossimo campionato in perfetta forma. Sembra finalmento tornato il bel tempo sulla Louisiana e su un rapporto, tra giocatore e franchigia, che non ha nascosto in questi tre anni qualche apparente crepa.